【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，去年共享单车行业军备竞赛的时候，ofo和摩拜都对于自家的月卡服务进行折扣优惠。摩拜月卡和季卡折扣最低达到一折，而ofo的月卡更是只需要一元。不过现在，双方都已经取消了这一折扣。



ofo摩拜均取消月卡优惠：价格回升至20元（图片来自于weibo）

目前，摩拜单车的月卡价格已经恢复至20元，季卡更是达到了60元。ofo则是在近期恢复了月卡，不过价格也是达到了20元。显然，这两家公司月卡价格的变化，意味着共享单车公司的竞争恢复到了一个理性的状况。

此前，北京市交通委召开了2018年北京交通工作会议。在此次会议上， 交通委相关负责人提到截至目前全市共享单车总数达220万辆，规划自行车停放区1.5万个，这一数量已经超过了北京可以承受的范围。

这一数据主要来自北京市规划院《共享单车与电动自行车停放》课题研究的阶段性报告。北京市市民对于共享单车的总需求达到了171万——201万辆。因此，共享单车投放量已超出需求量20余万辆。交通委还提到，他们已经制定实施鼓励规范发展共享自行车的指导意见和自行车停放区设置技术导则，来解决乱停乱放的状况。

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