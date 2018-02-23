【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，今天紫光展锐正式对外宣布，他们将与英特尔公司进行合作，主要的合作将围绕5G方面。同时有分析人士指出，双方预计将会在2019年推出商用级别的5G手机。



英特尔与紫光达成合作协议：明年推5G商用手机（图片来自于谷歌）

据了解，英特尔和紫光展锐这次是一次长期的合作。2014年的时候，英特尔已经宣布完成向紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司投资民币90亿元。这一次的合作意味着双方将在更多的业务上展开合作，并推出基于安卓操作系统主流架构高端5G平台。

去年11月份的时候，英特尔公司正式发布了5G基带芯片XMM 8000系列，其首个型号敲定为XMM 8060，支持最新的5G NR新空口协议，向下兼容2G/3G/4G，包括CDMA。

英特尔表示，搭载XMM 8060基带的5G设备将在2019年中旬出货。 需要指出的是，目前5G规范尚未定案，XMM 8060既支持28GHz（高通称之为mmWave毫米波），首批韩国、美国运营商计划采纳，又整合华为、诺基亚关注的是Sub-6GHz（国内主推的方案）。



这预示，未来iPhone将会在基带芯片方面全面倒向英特尔。比如从2019年开始，可能会全盘启用英特尔这一全网通5G产品。







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