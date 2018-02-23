微软反应慢！谷歌发布新Win10系统漏洞

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，谷歌的项目Zero团队的安全研究人员正式披露了一个全新的Windows 10安全漏洞。不过在这之前，谷歌已经告知微软并给出了90天期限，可惜的是微软的漏洞修复动作还是太慢。



谷歌发布新Win10系统漏洞（图片来自baidu）

根据报道，谷歌在2017年11月份向微软报告了两个漏洞，但微软仅用其最近的补丁修补了其中一个漏洞。而最新披露的Windows 10漏洞，它允许普通用户获得系统的管理员权限。

对此漏洞，微软认为这一缺陷是“重要的”，但并不是“关键”，因为它不能被远程利用。目前尚不清楚微软打算何时打算解决Windows 10中的最新安全漏洞。另外，微软手头上还攒着一个谷歌本周披露的Edge漏洞没有解决。

谷歌和微软在漏洞披露方面存在分歧，主要是谷歌给出的90天保护期对于微软来讲太短，由此导致的后果是补丁还没发布，漏洞信息就已经被谷歌公布，为此谷歌与微软之间已经吵过好多次。

另外，微软和谷歌间也存在微妙的竞争。去年，微软发现了Chrome的漏洞，并“负责任地”将其披露给谷歌。

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