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    Android和iOS彻底瓜分完全球移动操作系统市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

          中关村在线新闻资讯2月23日消息：还记得那些当初像雨后春笋一样出现的各路移动操作系统吗？如今的它们都去哪了呢？根据最新的调查数据，当前市场上已经几乎没有iOS和Android之外移动系统的生存空间了。

    　　市场调查公司Gartner在今天放出了一组数据，数据显示Android的市场占比为86%，iOS系统的占比为14%，两者合计占据市场99.9%的市场份额。

    　　也就是说，所有其他的移动操作系统加在一起都只有不到0.1%的市场，而这中间已经几乎没有生存的空间。包括Windows Phone和BlackBerry OS在内的曾经颇有竞争力的移动操作系统，如今也都只能用苟延残喘来形容。

    Android和iOS唱主角：其他竞争平台全球销量不足0.1%
    Android系统

    　　根据Gartner的报告，去年全球智能手机销量超过15亿台，其中运行BlackBerry OS、Windows Mobile和其他操作系统的设备数量刚刚超过150万台。

    　　我们无法判断这是否是一个好的现象，但确实给希望重新探索这个市场的产品和公司带来巨大的压力。谷歌曾经表示想要另起炉灶再开发一套系统来取代Android，但如此看来难度实在太大了。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Android和iOS彻底瓜分完全球移动操作系统市场http://news.zol.com.cn/678/6789046.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6789046.html report 866   【中关村在线新闻资讯】2月23日消息：还记得那些当初像雨后春笋一样出现的各路移动操作系统吗？如今的它们都去哪了呢？根据最新的调查数据，当前市场上已经几乎没有iOS和Android之外移动系统的生存空间了。　　市场调查公司Gartner在今天放出了一组数据，数...
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