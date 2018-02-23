【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，昨天比特币价格刚刚有所回升，然而今天这一情况却发生了急转直下的变化。 美国时间周四的时候，比特币价格再次跌破1万美元，最低触及9800美元，一天之内跌幅超过了8%。



比特币价格再次跌破1万美元：整体跌幅近三成（图片来自于谷歌）

据了解，在今天之前比特币已经回收了2月份的所有跌幅，不过随着今天的大幅下跌，比特币的发展状况再一次恶化。今年以来，比特币整体跌近29%，但过去12个月内的涨幅仍高达740%。与此同时，整个加密货币市场都出现了不同幅度的下跌。

据了解，2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，如果当时购买，在过去一个月的时间里，财富蒸发一半多。就在上周，比特币更是接连暴跌，连续跌破10000美元关口；9000美元关口；8000美元关口。

如今全球政府对于数字货币的态度依然不明朗，这导致不论是投资者还是金融机构都对此没有肯定的把握。目前，不少金融机构和政府渠道在提醒投资者数字货币市场可能面临问题，其中高盛甚至直言数字货币市场可能会崩盘。





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