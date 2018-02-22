《魔兽争霸3》迎来1.29更新：剑圣跳劈被弱化

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，暴雪发善心，今日正式发布了《魔兽争霸3》的1.29补丁，最大改变是加入了对宽屏的支持。



《魔兽争霸3》迎来1.29更新（图片来自kkj）

暴雪提供的更新说明显示，体验方面，除了宽屏，大厅也支持最多24个玩家。游戏内容方面，单位血条下方新增了MP条（魔法值）显示；英雄方面削弱了剑圣和守望，前者表现在跳劈的倍数不再将加攻道具计算在内，后者体现在三级闪现的CD时间从1秒增加到4秒。不过，白虎、丛林守望者、巫妖这些英雄则得到加强。

资料显示，《魔兽争霸3》发布于2002年，迄今已经走过了16个年头。早前暴雪CEO Mike Morhaime在接受媒体采访时表示，暴雪一直很热衷于RTS游戏制作，目前的工作重心在《星际争霸2》和《风暴英雄》身上，未来还可能会考虑《魔兽争霸4》和《星际争霸3》，但这些都是后话了。



《魔兽争霸3》迎来1.29更新（图片来自kkj）

不过也有玩家认为，推出《魔兽争霸4》并不现实，事实上《魔兽世界》承接了《魔兽争霸3》之后的故事剧情，因此再开发《魔兽争霸4》的话，从哪条故事线切入便成为一个大问题。

总之，Mike Morhaime强调，只要有人玩，暴雪就会努力实现。

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