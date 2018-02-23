PS和Xbox看呆！苹果Apple TV要化身游戏机

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，苹果Apple TV已经很久没有更新，不过从外媒最新报道看，苹果正在对Apple TV的用途进行重新梳理，出了电视流媒体等还将会退工游戏娱乐服务。



苹果Apple TV要化身游戏机（图片来自baidu）

当前苹果已经申请了相关商标，从属性看，新的商标申请专门提及Apple TV视频游戏机和手柄。鉴于用户对Apple TV游戏兴趣并不高，这是不同寻常的。

从提供索尼PS游戏机以及微软Xbox游戏机看，电视游戏机的确是占据家庭终端的一个绝佳武器，因此苹果要涉足该领域也是很有理由，但想要撼动索尼和微软的地位，恐怕并不容易。



苹果Apple TV要化身游戏机（图片来自baidu）

另外，当前Apple TV已经很久没有更新，也是急需要新功能和服务还提振消费者的信心。更具市场调查机构数据，在美国的机顶盒市场上Apple TV的份额急剧下滑。

调研机构Parks Associates日前针对10000个美国家庭进行了一次采样，调查显示Apple TV的份额从2016年的34%直接下滑到了现在的15%，较去年同期猛降了19个百分点。

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