【中关村在线新闻资讯】2月23日消息， 近日应用调研机构App Annie放出了一份名为《2017 年度回顾报告：应用经济突飞猛进的一年》的调研报告。报告中提到了去年全球的应用发展趋势，其中他们也着重谈到了中国手机应用市场的发展。



去年那些应用程序最火？抖音或成大黑马（图片来自于谷歌）

在App Annie看来，微信、QQ、支付宝和新浪微博已经霸占着中国社交应用市场的主流，不过视频、音乐和直播类应用在这一年异军突起。从应用下载量和消费额的指标来考量，爱奇艺、快手、陌陌和抖音在这一年中的表现令人印象深刻。除此之外，越来越多的垂直型应用的出现，绕开了超级App的阻挡，获得了更多的发展机会，抖音可以说是其中的代表。

此前App Annie在其调研报告中表示，2017年全球应用下载量已经突破了1750亿次，同时消费者支出也超过860亿美元。在中国市场方面，应用的下载量已经排到了全球第一，在两年时间里上涨了125%，美国市场的增速则下滑了5%。在应用支出方面，中国同样名列前茅，领先于美国。









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