英特尔砸320亿扩建10nm制造工厂：告别挤牙膏

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息， 路透社报道，英特尔决定向位于以色列南部的Kiryat Gat工厂投资50亿美元（约合人民币317亿元），用于后者半导体制程工艺的改良。



英特尔砸320亿扩建10nm制造工厂（图片来自baidu）

报道称，目前Kiryat Gat仅仅基于22nm工艺，工具、设备等都落后于当下顶尖。不过接下来，英特尔将在今年开始注资，2020年完成投放，并让KG工厂有效地提升产能。

消息称，英特尔将把KG改造为自己10nm工厂的有效支撑。而Intel的10nm芯片在2017年底开始出货，2018年下半年进入大规律量产期，预计至少会在主流市场维持3年的时间。

按照英特尔CEO Brian Krzanich的表述，10nm首批芯片的进程一切都在计划内，今年年底前肯定能够发货，不过数量不会很多。

分析认为，这次年底的这批10nm芯片属于早期量产，真正想要大批量出货预计要等到2018年下半年，那时候才有可能上PC平台。

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