微信之后 今日头条全家桶成杀时间利器

微信，微信朋友圈，微信小游戏还有王者荣耀等一直是我消磨时间的利器，原来坐地铁上下班，以上这些让我一个小时的车程过得相当充实…….可是现在情况变了，不知道从啥时候开始，我上班下班的时间都用来刷今日头条…..给我的感觉是，看新闻所带来的畅快感一点也不比玩游戏差，甚至感觉时间过的更快了。



今日头条系成占用碎片化时间大头（图片来自baidu）

过年期间又迷上了短视频，什么快手、火山、西瓜、抖音，一连几个小时，甚至忘了吃饭……大年初四晚上10点上床准备睡觉…..就因为打开了抖音所以到了第二天凌晨四点整个人都还是清醒的。

今日头条的崛起，BAT有点害怕

现在的今日头条早已经不是一个新闻集合类APP这么简单，它早已是中国最大的资讯分发平台。公开来资料显示，在媒体合作方面，今日头条目前已覆盖大多数中央媒体、省级媒体、地市级媒体，以及各行业媒体超过3700家，如新华社、光明网、解放军报、新京报、澎湃新闻等。

新闻app排行榜上，目前这个领域已经成了今日头条和腾讯之间的战争。今日头条、今日头条极速版、头条日报分别排在第1、3、7位，而2、4两个位置则由腾讯的腾讯新闻和天天快报两个app承包。

市场调研公司 86 Research 分析师发布数据称：用户平均每天投入到今日头条应用当中的时间，已超过 Facebook 的每天 50 分钟。而在市场占有率上，除了市场份额落后腾讯新闻，而在关键的用户日打开APP数上今日头条已经超过腾讯新闻。

相比较BAT以及四大门户，他们做新闻的时间，在2012年才成立的今日头条显然太过年轻，就是BTA的不注意，今日头条成功突围，并且将“智能推荐”这个技术概念成功打入BAT内部。

而为了阻击今日头条，目前BAT以及四大门户都推出了自家的资讯类平台，比较大的有手机百度、天天快报、UC以及一点资讯等平台。

今日头条竖起篱笆 BAT要被挡在外

现在还说今日头条仅是一个分发平台，还有有点小瞧它。主要是现在的今日头条投资了不下30家公司，公司估值超千亿，实力已经开始让BAT有所忌惮，很有可能成为内容领域的一极。

今日头条以内容发家，现在他也是正在试图通过投资或者直接并购的方式来维持自己在内容行业中的地位。并且还要摆脱低俗，抄袭、假新闻等等标签。所以今日头条全面布局内容端、短视频、社交等领域，不断扩展自己的边界。

从2014 年底开始，今日头条相继投资了图虫网（摄影图片社区）、华尔街见闻（金融资讯提供商）、30 秒懂车（汽车视频媒体平台）、每天读点故事（精品短故事推荐平台）、极客公园（科技媒体及社区）、餐饮老板内参（餐饮垂直行业自媒体）、花熊和快看漫画（动漫领域）、新智元和机器之心（关注人工智能领域的垂直媒体）。

除了传统内容，今日头条还在短视频领域持续发力，内部孵化了火山小视频项目，成了当前快手最主要的竞争对手，并且还花大价钱挖走走了快手Top级别KOL。

与此同时，今日头条还投资了抖音等，加上自家的西瓜视频，目前在短视频领域，可以说今日头条已经无人敢惹。据Questmobile2017年6月数据显示，抖音已经进入了短视频行业的前十名，在UGC短视频领域排名仅次于快手。截至今年10 月，西瓜视频累计用户量已突破 2 亿，日人均使用时长超过 70 分钟，日均播放量突破 30 亿。这些数字代表着西瓜视频已成为国内最大的 PUGC 短视频平台。

今年过年期间，今日头条宣布3亿美金的收购Faceu。总的来说，在短视频行业内，今日头条已经是名副其实的第一，并且对快手形成了三打一的局面。

除了国内，今日头条也早已经开始布局国外，相继投资并购了印度新闻聚合平台 Dailyhunt、美国移动短视频创作者社区 Flipagram、主打东南亚市场的移动短视频 App Vshow 我秀时代等。

今日头条的投资布局，说白了就是在增强用户粘性上下功夫，因为当前互联网红利已经消耗殆尽，获得新用户的成本已经大幅提高，要想守住自己的一亩三分地，出了内容多，推送够智能，最重要的就是差异化。

BAT等开始联合绞杀今日头条

今日头条自诞生之日起就自带“头条”属性，因为他没有一名编辑，就成了最大的内容分发平台。因此官司不断：

2016年11月，今日头条就被凤凰新闻以恶意劫持凤凰新闻客户端流量的部分行为，向北京市海淀区人民法院提起过诉讼。

2017年4月26日，腾讯和搜狐以涉嫌侵犯其所属作品的信息网络传播权为由，将今日头条诉至海淀法院。

2017年5月2日，南方日报发表了一则严正公告将矛头直指今日头条版权问题。

除了以上这些，今日头条在流量上以及内容分发上的竞争压力陡增。首先百度宣布，全面开放内容分发平台百度百家号。同时百度对外放出：2017年百家号将为作者提供100亿元的分成。

阿里旗下UC正式发布大数据驱动的独立资讯应用UC 头条。同时，国际版 UC News 也在印度等海外国家上线。另外，原 UC 订阅号、优酷自频道账号也统一升级为大鱼号，阿里文娱在原有 10 亿内容扶优基金之上，再追加 10 亿纯现金投入，为创作者提供合计 20 亿纯现金扶持。

腾讯旗下则有天天快报和腾讯新闻两大产品，并且腾讯还在去年投入2亿元去推芒种计划，又发布芒种计划 2.0，加码12亿元补贴内容创作者。

另外传统门户网站网易、搜狐、新浪等各大门户纷纷成立自媒体平台，争夺原创内容和流量。

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