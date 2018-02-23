早报：SpaceX发射互联网卫星 已推迟三次

【科技早餐】

SpaceX正式发射互联网卫星 已推迟三次

北京时间昨天晚间10点17分的时候，美国卫星发射公司SpaceX公司成功发射了全新的互联网卫星。两颗发射的互联网卫星分别为Microsat-2a和Microsat-2b，同时他们还会发射西班牙的通信卫星Paz。此前由于需要额外的时间进行系统检查，这次发射已经被推迟了两次。

Zol点评：Space X公司已经走出了互联网卫星的第一步，对他们来说未来依旧大有可为。



SpaceX正式发射互联网卫星 已推迟三次（图片来自于推特）

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