【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，近日三星电子在其官方网站上正式宣布，他们已经获得了高通5G芯片的代工权。这一次的高通5G芯片将采用7nm制程工艺。同时，这一技术节点还会引入EUV（极紫外光刻）。



三星将代工高通5G芯片：采用7nm制程工艺（图片来自于cnbeta)

据了解，三星的全新7nm制程工艺技术与10nm制程工艺相比实现面积缩小40%、10%的性能提升、35%的功耗下降。此前高通已经宣布正在研发介于10nm和7nm的8nm中间制程，同样会与三星进行合作，同样值得期待。

骁龙845处理器本月就将迎来第一款旗舰机三星Galaxy S9。就在最近，国外媒体PC Mag表示他们已经获得了一些骁龙850的信息。这款新处理器将于今年年底上市，并将成为首款搭载消费级5G通讯模组的处理器。

PC Mag指出，骁龙850处理器将以Windows 10 on ARM设备的形态出现，但是性能提升的幅度并不会很大。有分析人士认为，骁龙850的推出只是针对笔记本产品进行小幅改进。同时，这些媒体还认为，骁龙850将是高通旗下首款消费级5G模组。

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