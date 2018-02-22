【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，今天是狗年春节之后的首个工作日，对于各大公司来说开工红包是他们给员工准备的最大惊喜。百度公司今天别出心裁，给广大员工准备了一份很有意思的AI开工福利。



玩儿AI的就是不一样 百度的开工红包很特别

今天，百度员工与李彦宏进行了一次特殊的偶遇：员工使用工区自动贩卖机进行人脸识别系统支付时，李彦宏会突然现身屏幕，对员工大声打招呼：“Hi，我记住你了”。

突然出现的老板还是让许多员工搞到意外，随后李彦宏很快就说明了自己的来意：“别紧张，我是Robin。新年第一单，我请客，感谢你的每一分努力”。随后，他免去了员工的下单费用，并向员工“手动比心”，送上新年快乐的祝福。



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幸运的员工除了可以获得免单福利和新年祝福外，还能从其购买的产品包装上找到一个中奖二维码，只要扫描二维码就能获得神秘好礼。这些礼物中，既有百度特色的纪念品，也不乏很有实用价值的大礼，渡鸦raven H智能音箱也是奖品之一。百度曾经提出人工智能将会成为公司的主要战略，而现在AI已经进入到了百度的各个角落。

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