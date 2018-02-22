新一代iPhone X的“刘海”还是剃不掉

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息：iPhone X可以说离真正的完全全面屏就差一个“刘海”了，因此有不少用户都在期待苹果能在下一代iPhone X彻底把“刘海”去掉。但就目前的资料来看，这并不容易。

巴克莱银行的一份报告显示，根据2017年第四季度的报告和CES供应链会议内容，苹果将在下代iPhone X上继续使用TrueDepth 3D传感器，这就意味着正面的“刘海”还是无法移除。

不过报告也表示，新一代的传感器体积将进一步缩小，因此“刘海”应该也会更小。到时候全面屏的效果将会进一步提升，但是对于应用开发者来说，就又要多一个适配标准了。



iPhone X

事实上，之前就有传言称苹果希望将人脸识别模块与前置摄像头模块整合，但从供应链的消息来看，这在今年还达不到要求，最快也要在2019年才能在技术上实现量产。

苹果有可能会在今年推出更多全面屏设备，包括新iPad Pro、廉价版iPhone X和升级版iPhone X，这对TrueDepth 3D传感器的需求量也提出了更高的要求，短期内拿出新的解决方案也不太现实。

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