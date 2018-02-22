【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，近日国外媒体Android Authority放出了一批华为新旗舰P20的原型机谍照。尽管目前的原型机设计并不代表这款新旗舰的最终形态，不过正式版中也很有可能采用一些这样的设计语言。



华为P20原型机谍照流出：全面屏+后置双摄像头（图片来自于Android Authority）

从这款原型机中不难看出，华为P20将依旧搭载后置双摄像头，同时因为会依旧采用全面屏，华为通过收窄边框来进一步提升设计感。同时，华为P20的原型机底部配备了双扬声器，最终的零售版是否会这样设计还不得而知。

此前，英国媒体Pocket-lint报道称，华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。报道称，此次发布会的主题是 “See Mooore With AI”中，别出心裁的出现了三个“OOO”，或许暗示新机会搭载传说中的徕卡三摄，并主打AI智能拍照功能。

华为P20系列将包括华为P20，P20 Plus和P20 Lite三款机型。华为P20将会采用18.7:9的异形屏设计，而华为P20 Lite则会配有19:9的异形屏。至于华为P20 Plus不出意外的话，也同样也是18:7的异形屏。

硬件配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。而P20 Lite则是麒麟659处理器。以上三款机型将有黑色，金色，粉色，紫色和蓝色等五种色彩款式可选。











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