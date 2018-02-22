PS玩家泪目！索尼终于肯推出这个功能了

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息：玩索尼PS主机或掌机的用户一定有一个苦恼，就是很多PSN上的功能只能在主机上或是手机App上使用，非常不方便。现在索尼终于推出了一个网页服务来提供这些功能。

这个网页服务名为My PlayStation，用户可以使用浏览器登录这个网站来获取PSN的相关服务，主打社交功能。

目前，My PlayStation提供的功能包括：查看编辑个人资料，查看成就列表，查看好友资料和成就，搜索添加朋友，好友聊天功能，PlayStation消息推送等。



My PlayStation

索尼表示，之后将会加入更多的社交功能到My PlayStation中，玩家可以脱离游戏机做更多的事情。但目前该页面还没有整合到其他PSN相关网页服务中，大家只能保存网址来进行登录。

My PlayStation服务兼容大部分主流系统的浏览器，包括：Windows 10、MacOS 10、iOS 10以及Android 5.0以上版本的系统。

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