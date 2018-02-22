【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，近日有国外媒体透露，Martin Hajek放出了一批苹果的智能眼镜概念图，此前很多款苹果的产品都是由他提出的。一些分析师也认为，苹果的AR眼镜将会在2020年正式上市。



苹果AR眼镜概念图流出：预计将在2020年发售（图片来自于baidu）

Hajek认为苹果的增强现实眼镜会具有高质量的金属外框，同时框架内部可以供其运作的天线和配线。这款增强现实眼镜的前段可以连接其他传感器，同时还支持无线充电。事实上，不止一次有传闻表示苹果已经在为AR眼镜研发专用系统，名称为rOS。

此前有报道称，苹果公司在CES2018大会上会见了几家AR组件供应商，以便为自己的一款可穿戴设备选定生产厂家。不幸的是，媒体未能获得苹果公司与供应商见面的任何细节，但这进一步证明了苹果的AR产品正在开发中。

苹果CEO库克在接受记者采访时，也是大加赞赏现实增强技术。不过库克也坚持，无论是显示增强还是虚拟现实，都无法代替现实的人类接触与交往。从去年开始，苹果已经开始收购多家显示增强公司，比如Metaio等。

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