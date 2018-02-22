    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    亚马逊公司股价实现里程碑：正式突破1500美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月22日消息，美国当地时间周三的时候，亚马逊公司股价在盘中正式突破了1500美元大关。这一成绩创下了亚马逊公司的里程碑，也是他们首次突破1500美元大关。与此同时，亚马逊公司的市值也突破了7100万美元。

    亚马逊公司股价实现里程碑：正式突破1500美元
    亚马逊公司股价实现里程碑：正式突破1500美元（图片来自于谷歌）

            在收盘时，亚马逊股价报收于1482.92美元，较上一交易日上涨0.99%，市值约为7179亿美元。按照周三的收盘价计算，微软市值约为7045亿美元，亚马逊公司的市值已经超过了微软。不过，亚马逊距离谷歌母公司Alphabet的市值还有一定差距。

            此前有内部人士向路透社透露，上周早些时候亚马逊公司已经在西雅图总部进行了裁员，裁员的规模已经达到了数百人。此次裁员的主要业务是亚马逊的电商核心业务，这也意味着亚马逊正在筹划着重组。

           一些业内人士人士认为，亚马逊此次裁员是为了进一步彰显他们在人工智能方面的实力。亚马逊希望把一些原本人类所作的工作交给智能机器人。此前一家电商数据分析公司的负责人在接受采访时表示，亚马逊正在把一些工序进行自动化。

           亚马逊公司的西雅图总部其实一直处在扩招之中，之前他们曾经计划建设第二个公司总部。截至2017年年底，亚马逊在全球的员工总数已达到56.6万人，较上一年年底增长了66%，因此现在的亚马逊进行一定的裁员也是比较合理的。



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：亚马逊公司股价实现里程碑：正式突破1500美元http://news.zol.com.cn/678/6788244.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6788244.html report 1134    【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，美国当地时间周三的时候，亚马逊公司股价在盘中正式突破了1500美元大关。这一成绩创下了亚马逊公司的里程碑，也是他们首次突破1500美元大关。与此同时，亚马逊公司的市值也突破了7100万美元。亚马逊公司股价实现里...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP