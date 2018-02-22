【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，美国当地时间周三的时候，亚马逊公司股价在盘中正式突破了1500美元大关。这一成绩创下了亚马逊公司的里程碑，也是他们首次突破1500美元大关。与此同时，亚马逊公司的市值也突破了7100万美元。



亚马逊公司股价实现里程碑：正式突破1500美元（图片来自于谷歌）

在收盘时，亚马逊股价报收于1482.92美元，较上一交易日上涨0.99%，市值约为7179亿美元。按照周三的收盘价计算，微软市值约为7045亿美元，亚马逊公司的市值已经超过了微软。不过，亚马逊距离谷歌母公司Alphabet的市值还有一定差距。

此前有内部人士向路透社透露，上周早些时候亚马逊公司已经在西雅图总部进行了裁员，裁员的规模已经达到了数百人。此次裁员的主要业务是亚马逊的电商核心业务，这也意味着亚马逊正在筹划着重组。

一些业内人士人士认为，亚马逊此次裁员是为了进一步彰显他们在人工智能方面的实力。亚马逊希望把一些原本人类所作的工作交给智能机器人。此前一家电商数据分析公司的负责人在接受采访时表示，亚马逊正在把一些工序进行自动化。

亚马逊公司的西雅图总部其实一直处在扩招之中，之前他们曾经计划建设第二个公司总部。截至2017年年底，亚马逊在全球的员工总数已达到56.6万人，较上一年年底增长了66%，因此现在的亚马逊进行一定的裁员也是比较合理的。







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