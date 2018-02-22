保护隐私！Android9.0切断后台App相机访问权

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息， 谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。最新消息显示，Android 9.0的将在提高安全性上下足功夫，如闲置的后台应用将不再能够使用摄像头。



Android9.0切断后台App相机访问权（图片来自baidu）

在之前的安卓版本中，闲置的后台应用程序可以在不通知你的情况下使用摄像头，而且通常会忽略了这一点。不过在Android 8后，谷歌就改成强制后台应用程序在使用摄像头时显示通知。

现在谷歌在Android9.0中将这种限制再次升级，即闲置的后台应用将不再能够使用摄像头。

除此之外，谷歌已经在尝试在没有任何警告的情况下，通过处理安全应用程序来提高Android用户的隐私级别。一个例子就是Cerberus应用程序，它不能在没有通知的情况下跟踪你。

早前报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)， 不过彭博社方面指出，按照Google的惯例，如此长的三个单词代号，通常都只会在安卓新版本开发初期使用，后期会更换为更简单的单个或双个单词代号。

谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

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