【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，美国亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯，由他投资的“万年钟”项目进展顺利，目前已进入安装阶段。据该项目官网介绍，这座巨大“钟表”位于美国得克萨斯州的一座山中，建成后可供游客参观。



贝索斯4200万美元造“万年钟”（图片来自baidu）

贝索斯表示，“万年钟”安装顺利。“安装已经开始——500英尺（约合152米）高，纯机械式，靠昼夜热循环驱动，午时校准，象征着长远思考——万年钟来了，感谢整个团队！”

据了解，“万年钟”项目由一家非营利性机构负责。“万年钟”的构想最早由美国人丹尼·希利斯在约30年前提出，主旨是作为一个象征物，提醒人类关注未来。按照希利斯的设计，“秒针”一年走一格，表示“世纪”的指针每百年走一格，报时工具每千年报时一次，其记时寿命将长达一万年左右。

贝索斯为这一项目投资约4200万美元。“在我看来，人类目前在技术上已经足够发达，能创造非凡奇迹，但也会带来巨大问题，我们需要更多的长远思考”，贝索斯说。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：有钱人这样玩！贝索斯4200万美元造“万年钟”http://news.zol.com.cn/678/6788180.html