【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，本周博通公司正式对外宣布，他们将降低对于高通公司的收购要约。之所以博通会降低收购价格，主要是因为高通提升了对荷兰恩智浦公司的收购价格。随即，高通公司对此进行了回应，表示这样的举动让原本的要约更加没有吸引力。



高通再回应博通降低收购价：只是让事情更糟糕（图片来自于谷歌）

博通公司表示，他们把之前提出的高通收购价格从1210亿美元，调低到1170亿美元。这其中暗含的意味主要是对于高通收购荷兰恩智浦的不满。高通则认为，提高恩智浦的收购价格并不会导致公司价值降低，因为这一收购交易无法在每股110美元的水平上完成。高通公司目前最主要的目标仍旧是扩大股东价值。

据了解，高通公司计划在今天的时候与博通进行收购的交易谈判，这也主要是因为博通提升了收购的报价。高通称，1210 亿美元的价格仍然低估了公司价值。高通董事会写信告知博通，称公司估值应该更高，尤其是因为博通的提案低估了高通对于恩智浦半导体（NXP）的收购的价值，以及 5G 技术等的价值。

另外高通认为，如果他们接受了博通的收购要约，那么势必将失去两家重要客户，这两家客户在芯片领域与高通的合作都是10亿级别的。目前高通最重要的客户是三星、苹果、OPPO、vivo、小米、索尼、LG等公司，因此这两家不希望博通收购高通的公司很有可能是苹果和三星。











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