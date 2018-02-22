比iPhone X还贵？疑似三星S9首发价格曝光

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，外媒TechRadar报道称，三星Galaxy S9系列手机即将在WMC2018大展开幕前夕发布，现在，已经有消息人士曝光了三星S9系列手机的售价信息。



疑似三星S9首发价格曝光（图片来自baidu）

媒体援引消息人士说法，三星S9系列手机 的售价为1000美元（6300元人民币）起，这比起iPhone X起售价格还要贵上一点点。相比较上代Galaxy Note8的首发价格则是贵70美元。对于手机价格上涨原因，猜测与原材料价格波动有关。

至于大家关心的国行价格，参考iPhone X的，三星Galaxy S9首发价或许突破8000元。但是早前有消息称，此次三星S9国行售价或将是全球最便宜的。

早前报道，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

三星将在2月25日在西班牙巴塞罗那举办Galaxy S9和S9+的产品发布会。

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