iOS 11.2.6或造成AirPods各种BUG 这方法可解决

【中关村在线新闻资讯】2月22日消息：苹果日前推送了iOS 11.2.6系统版本的更新，更新的主要内容就是修复之前版本中存在的一些BUG。但是，旧BUG解决了却又多了新BUG，比如AirPods就出了问题。

AirPods是苹果推出的无线耳机，可以将之与iOS设备进行配对使用。这次在升级了iOS 11.2.6之后，不少用户反映出现了问题。

这些问题各不相同，比如有人反映AirPods的左右声道输出的是相同的声道，有人则反映在控制上出现了问题。相同的是，这些问题都是在更新iOS 11.2.6之后才出现的。



AirPods

对此，苹果尚没有任何回应，用户只能通过自己解决这个问题。目前的解决方式是手动移除AirPods的蓝牙配对，然后再重新配对识别一次。

移除AirPods的蓝牙配对需要在“设置”的“蓝牙”中点击“AirPods”，然后选择“忽略此设备”，这样就能够移除配对了。

苹果有可能会在下次系统更新中从根本上解决这个问题，目前只能用以上方法暂时处理，AirPods的用户可以参考一下。

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