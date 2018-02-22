【中关村在线新闻资讯】2月22日消息，近日国际知名商业杂志Fast Company将2018年年度最具创新力大奖颁给了苹果公司，同时他们还对苹果公司CEO蒂姆·库克进行了专访。专访中库克透露苹果已经开始着手研发未来两年之内的产品。



苹果已开始研发未来两年产品：股价并不重要（图片来自于谷歌）

库克在采访中称他们已经开始研发三到四年后的产品了，有些产品的布局甚至超过这一周期。不过对于苹果来说，他们相比竞争对手最大的优势，莫过于需要很长时间来进行产品的打磨。产品端苹果一直在提前三到四年来布局，因此现在他们已经在努力开发本世纪下个十年用户要用的产品了。

库克还表示，他对于股价并不关心，只是一个结果而已。苹果对于产品的评判标准主要来自于是否做了最好的产品以及是否丰富了人们的生活，而股价也是最次要的一点。

此前据MacRumors报道，苹果WWDC2018大会依然选择在加州San Jose的McEnery演艺中心举行。援引自消息人士说法，此次大会上除了会发布iOS12，还将会发售iPhone SE2手机。

报道称，当查询了McEnery中心的场馆预定情况后得知，该场馆在今年6月的后三周已经被其它活动预订，所以只留下首周这一个窗口给苹果。即6月4日到8日将是WWDC18的跨度时间。届时预计会有5000名开发者和1000名工程师出席，门票价格1599美元，而且是靠运气才能获得资格。

媒体援引消息人士说法。苹果在WWDC2018上将首次公开iOS 12、macOS 10.14以及tvOS、watchOS的新版。同时结合目前的消息，iPhone SE2、13寸MacBook（取代MBA）有望推出。







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