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    英特尔新微代码发布:“幽灵”漏洞有望修复

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月22日消息， 去年英特尔发布第一个版本的微代码更新，用于修复处理器漏洞，但由于更新存在缺陷。现在英特尔已经开发了第二个版本的微代码，而且是稳定版本。

    英特尔新微代码发布:“幽灵”漏洞有望修复
    英特尔新微代码发布（图片来自baidu）

           英特尔介绍， 它可以修复Skylake、 Kaby Lake、Coffee Lake处理器存在的“幽灵”（Spectre）漏洞，而且新的微代码更新可以化解“幽灵2号变种”（Spectre Variant 2）带来的威胁。通过对微代码更新，可以让操作系统对分支预测器进行更好的控制，防止一个进程受到另一个进程的影响。

    　　 去年英特尔曾经发布第一个微代码更新，甚至还对安装Broadwell、Haswell、Skylake、Kaby Lake和Coffee Lake的机器进行固件升级，不过用户随后发现，更新会导致系统崩溃重启。最开始时，确认受到影响的只有Broadwell和Haswell系统，后来发现Skylake、Kaby Lake和Coffee Lake也会导致重启。

           在二月初，英特尔还提供了针对Skylake处理器的新微代码，它适用于Skylake变种处理器，包括Skylake X、Skylake D、Skylake SP，以及Skylake之后的主流芯片，这些芯片以7代或者8代Core的身份推出，代号为Kaby Lake或者Coffee Lake。

          不过较老的Broadwell和Haswell处理器无法修复，英特尔说面向Sandy Bridge、Ivy Bridge、Broadwell和Broadwell处理器的微代码正在测试。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英特尔新微代码发布:“幽灵”漏洞有望修复http://news.zol.com.cn/678/6788149.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6788149.html report 1236    【中关村在线新闻资讯】2月22日消息， 去年英特尔发布第一个版本的微代码更新，用于修复处理器漏洞，但由于更新存在缺陷。现在英特尔已经开发了第二个版本的微代码，而且是稳定版本。英特尔新微代码发布（图片来自baidu）   英特...
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