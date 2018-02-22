早报：魅蓝X系列新机推迟 年底上市搭载骁龙845

【科技早餐】

魅蓝X系列新机推迟 年底上市搭载骁龙845

近日有业内人士晒出来了与魅族事业部总裁李楠的相关聊天记录。记录中李楠表示魅蓝X系列新机魅蓝X2将推迟到年底发布。该机最显著的特点就是将搭载高通骁龙845处理器，而售价将为2999元。同时，2018年魅蓝高端新机将由E系列来填补

Zol点评：对于魅族来说，今年的发展大方向已经由黄章来掌控，能够拿出什么样的产品非常值得期待。



魅蓝X系列新机推迟 年底上市搭载骁龙845（图片来自于weibo）

【行业热闻】

●春节QQ红包共收发44.5亿个：00后成主力

近日，腾讯官方公布了QQ个人红包春节大数据。数据显示，自除夕至初五全天，QQ上共收发红包 44.5亿个。其中00后最爱发QQ个人红包，用户占比达39%。而山东省用户占比9.2%，成为发出QQ个人红包最多的省份。

●Spotify计划推出相关硬件：已开始招募人才

全球最大音乐服务商Spotify最近开始招募硬件人才，外界认为该公司极有可能模仿亚马逊推出智能音箱。在招聘启事中，该公司表示要开发第一款硬件产品，公司正在进行部门筹备，部门职责涉及产品生产、供应链、销售、市场营销等。

●谷歌发布全新支付软件：安卓支付和谷歌钱包被取代

美国时间本周二的时候，谷歌正式推出了谷歌支付的全新客户端。谷歌支付的客户端分为两大板块，其中的“Home”板块，包括了用户最近的移动支付活动，附近的商户以及促销信息。在另外一个“Cards”板块中，则囊括了用户个人的信用卡、借记卡、消费奖励、积分，礼品卡等信息。

●美零售商立功了！英特尔Coffee Lake价格流出

近日，多家美国电商曝光了英特尔首批采用14nm工艺制造的Coffee Lake处理器在美国市场的售价。Provantage、PC Connection 和 CompSource 均已上线了几款产品的页面，涵盖入门级的奔腾 Gold / 赛扬、中端的酷睿 i3 / i5、以及酷睿 i7 型号。

●乐视香港因债务将清盘：乐视体育正常运行

乐视香港有限公司自2016年起连遭多家广告及服务公司追讨欠款，未偿还总负债逾7000万港币，去年底自行向高等法院申请清盘，今天上午高等法院聆案官正式颁下清盘令。而同在香港运营的乐视体育（香港）则指公司与乐视香港无关，不受案件影响，目前运营正常。

【新品上手】

文件采集有高招 汉王T80P文本仪评测



【科技杂谈】

乔布斯看了想骂人 苹果这些年竟被打脸了

AMD锐龙APU登场 Intel后续如何反击？



不用了解区块链 5分钟告诉你比特币是什么



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：魅蓝X系列新机推迟 年底上市搭载骁龙845http://news.zol.com.cn/678/6787927.html