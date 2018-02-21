完美破解？任天堂Switch变成Linux平板

【中关村在线新闻资讯】2月21日消息，几个星期前，fail0verflow黑客集体在Twitter上推出了一个启动Linux的Nintendo Switch的提议，现在终于有了结果。不过目前黑客尚未放出破解安装Linux的具体细节。



任天堂Switch变成Linux平板（图片来自baidu）

fail0verflow现在放出了一个完整版的Linux发行版的视频，它运行在被黑的Switch上，支持触摸屏，一个完全可操作的web浏览器，甚至还有一个GPU驱动的演示应用程序。

根据fail0verflow的说法，Nvidia Tegra X1片上系统的启动ROM存在漏洞。当Switch启动时，它会读取并执行存储在只读存储器（ROM）中的一段代码，该代码包含有关启动过程的说明。这意味着当Nvidia制造它时，启动ROM就已经被存储在芯片上，之后不能被修改。即使任天堂发布软件更新，这个软件更新也不会影响启动ROM。而且由于Switch在按下电源按钮后立即加载启动ROM，所以无法绕过它。

唯一的解决办法就是制造新的Nvidia Tegra X1芯片，所以任天堂可能会要求Nvidia来解决这个问题，这样新的Switch就不会有这个漏洞。

据了解，任天堂早前在财报中表示，Nintendo Switch主机在全球已经售出了1486万台。同时，这款全球大卖的主机也售出了5257万份软件。

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