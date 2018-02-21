【中关村在线新闻资讯】2月21日消息，上个月的时候，三星曾经在韩国专利局申请了“Uhssup”的相关商标。就在最近，有知情人士透露，“Uhssup”事实上是三星即将推出的社交软件，而这款软件也将在新机Galaxy S9上首发。



三星将推出社交软件Uhssup：Galaxy S9首发（图片来自于谷歌）

在之前的商标申请信息中，“Uhssup”的应用程序是一个移动应用，用于与朋友共享实时位置并与其进行通信。用户可以对好友发送过来的位置进行评论，消息人士表示这一应用与Facebook旗下的Whatsapp更加类似。

本月底的时候三星就即将在MWC2018大会正式公开上半年旗舰机Galaxy S9/S9+。除了人工智能技术之外，三星还计划在Galaxy S9/S9+中加入一些新的技术，包括使用语音助手Bixby进行实时翻译和加入AKG杜比环绕声扬声器。

据了解，SamMobile指出全新升级之后语音助手Bixby将可以提供实时翻译的功能。之前Bixby也曾提供谷歌翻译功能，不过并未做到实时翻译。同时，三星将为新旗舰配备经过AKG调教的杜比环绕声立体声扬声器

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