【中关村在线新闻资讯】2月21日消息，此前有消息显示，在即将召开的巴塞罗那MWC2018大会上索尼将会公布多款新机。最近有国外媒体放出了一批Xperia XZ2 Compact原型机的图片，其中背部曲面设计也是这款手机最大的亮点。



Xperia XZ2 Compact原型机流出：背部曲面设计（图片来自于谷歌）

尽管原型机不代表最终发售的版本，但也透露出索尼新机的设计思路。Xperia XZ2 Compact将不会设置3.5毫米的耳机接口，并搭载了后置指纹解锁模块，与之前的Xperia AZ2系列相同。与之前的索尼手机对比，具备人体工学设计的曲面背板是Xperia XZ2 Compact的一大亮点。

此前外媒XB曾经报道，索尼在2月份向美国FCC（联邦通信委员会）提交了一份文件称，由于设计方面的重大调整，要求移除关于PY7-00718V的所有相关权利文件。

对此XB猜测，图中标的物是索尼即将公布的旗舰机，大概率会是暗示18：9的全面屏设计。实际上早前有消息称，索尼新旗舰会冠以Xperia XZ Pro的名称，该机将成为第一个使用18：9全面屏的手机，并也是索尼首款搭载后置双摄像头的手机。

硬件方面，Xperia XZ Pro配备5.7英寸4K分辨率全面屏，并且屏幕材质是OLED，同时搭载的骁龙845处理器和6GB内存，内置电池3500mAh，运行Android 8.0系统，依然支持IP68防水。







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