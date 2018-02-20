UP主怒了！360快视频被曝盗取B站视频等资源

【中关村在线新闻资讯】2月20日消息，综合媒体报道，今天凌晨2点有大量的B站用户发现，可以直接使用B站的账号密码登录360旗下短视频APP“快视频”。对此，B站今日凌晨紧急做出回应称，与以往案例相比，此次侵权事件规模更大、情节更严重。



360快视频被曝盗取B站视频等资源（图片来自baidu）



根据用户反映的情况，360旗下短视频APP“快视频”疑似被曝侵犯原创视频版权的行为，有不少B站UP主反映称自己的视频被上传到了快视频中，甚至连UP主的ID、头像都被盗用。

更有甚者，有B站用户发现竟然可以用自己B站绑定的手机号和密码直接登录快视频APP。截止今天早上4点39分，已经发现有不下几十例，受影响的用户多为B站UID为1500000之后的ID。

B站今日凌晨紧急做出回应称，与以往案例相比，此次侵权事件规模更大、情节更严重，B站呼吁被侵权UP主联系B站进行维权，B站一定会采取行动，尽最大力量帮助广大UP主维护自身权益。

不止B站的up主，@毒奶色发博质问周鸿祎，“要合作至少打个招呼啊，哪有直接悄悄就搬运的？还搞个一样的高仿号。”







疑似快视频侵权（图片来自新浪）

随后“共青团中央”、“环球时报”、“暴走漫画”等官方账号发博明确表示从未遭到快视频侵权，从未使用过快视频，却在快视频上拥有账号，内容也在更新。另外，网友发现“局座召忠”、“央视新闻”、“漫威影业”等也遭到内容侵权。



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