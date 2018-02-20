360快视频就侵权发公开信：部分账号私自搬用

【中关村在线新闻资讯】2月20日消息，今日早些时候，有大量的B站用户发现，可以直接使用B站的账号密码登录360快视频。并且还有很多微博用户反映此事。现在，360快视频回应称，该事件系严重的造谣行为，快视频绝不存在数据库脱库、获取用户个人隐私的任何行为。



360快视频就侵权发公开信（图片来自baidu）

360快视频回应称，快视频团队第一时间进行排查并发现部分快视频账号确实存在未经原创作者授权，私自搬用其内容，甚至冒用其头像及ID。这事我们认！先给B站各位UP主诚恳道歉，快视频对这种侵权行为将进行严厉打击，目前已将涉嫌侵权行为的视频下线，并对相关账号进行降权乃至封号。

与此同时，360快视频否认了脱库与盗取用户密码的指控，并对造谣的行为进行报警处理，并将追究相应法律责任。

除了B站，另外“共青团中央”、“环球时报”、“暴走漫画”等官方账号发博明确表示从未遭到快视频侵权，从未使用过快视频，却在快视频上拥有账号，内容也在更新。还有网友发现“局座召忠”、“央视新闻”、“漫威影业”等也遭到内容侵权。

360快视频公开信：

今天是初五，民间习俗是开门纳财。不过我们快视频团队今天却迎来了一件糟心事。这两天，有B站部分UP主反馈，快视频平台上部分账号未经授权盗取其内容。

看到网络上的传言，快视频团队第一时间进行排查并发现部分快视频账号确实存在未经原创作者授权，私自搬用其内容，甚至冒用其头像及ID。这事我们认！先给B站各位UP主诚恳道歉，快视频对这种侵权行为将进行严厉打击，目前已将涉嫌侵权行为的视频下线，并对相关账号进行降权乃至封号。

但还有人言之凿凿的说“要么360快视频把B站的数据库脱裤了，要么就是背地里收集了用户的账号密码。”这就是业内人士说的“脱库”吧，简单来说就是不单盗了内容，还盗了用户的帐号密码。这事我们不认！更要对这种明目张胆的造谣行为采取法律手段！

安全无小事，账户安全更是网络安全的基础问题。我们也诚恳的欢迎B站信息安全部门与我们无缝对接，共同维护各位UP主的安全和利益！

附上版权监督邮箱：kefu@360.cn

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