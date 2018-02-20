iPhone X砍单！三星OLED面板却成受害者

【中关村在线新闻资讯】2月20日消息， 因iPhone X销售没有达到预期，早前消息称苹果公司下调了iPhone的销量预期。这直接带来的影响就是苹果供应链厂商的业绩下滑。来自日本经济新闻报道，由于苹果公司削减了iPhone X的订单，三星OLED面板面临着产能过剩的问题。



三星OLED面板却成受害者（图片来自baidu）

日本媒体报道称，三星最初为了满足iPhone X屏幕的供应需求，增加了OLED屏幕的产量。但是现在因为苹果削减了iPhone X的产量，导致三星不得不寻找新客户。三星最初认为如果苹果公司大量使用OLED面板，很可能会引发一波“OLED狂潮”，然而这次算计错了。

其实从今年一月开始，三星就有计划地开始缩减OLED面板工厂的产能。消息人士说法，三星已经在一月份降低了A3工厂的运转率，较上年同期降低10%。三星A3工厂每月生产13.5万片第六代OLED面板，其中10.5万块是供应给苹果。

除此以外，三星还面临着来自中国OLED面板制造商的激烈竞争。更糟糕的是，有报道称LG将在今年晚些时候为苹果的6.5英寸新iPhone提供OLED屏幕。

这已经不是日经新闻第一次宣称苹果将削减iPhoneX的产量。上个月，供应量出口商表示，由于iPhone X在“假日销售季节”买的并没有想象中好，导致苹果公司不得不出此下策，削减订单。当时苹果的股价应声下跌了2%。

不过也有供应链厂商出面否认iPhone砍单消息。援引《证券时报》报道，蓝思科技表示未收到苹果下调一季度订单的消息。此外，安洁科技对《证券时报》记者表示，公司没有收到下调订单的通知，还是按照原计划在生产，公司基本面没有发生变化。



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