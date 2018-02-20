【中关村在线新闻资讯】2月20日消息，随着特朗普政府的税制改革推行，许多美国企业家都对这一改革发表了意见。最近前世界首富比尔·盖茨在接受采访时表示，富人群体就应该多交税，而特朗普现在的税制改革其实是让富裕群体受益。



盖茨直接怼特朗普税改：富人就该多交税（图片来自于谷歌）

盖茨认为，他已经缴纳了超过100亿美元的税金，而政府也应该向富人多征一点税。至于特朗普的税制改革，他认为这次改革最大受益者将是企业和富裕群体。这次的改革其实是一次倒退，与人们希望看到的中产阶级或穷人群体获得更大利益的趋势背道而驰。

特朗普最近在美国推行的税制改革，这一项举措虽然有一定的争议，但是对于众多的科技企业来说无疑是一件利好消息。有媒体指出，新税收政策有望在未来两年为亚马逊和谷歌节省超过20亿美元。

研究公司Cowen & Co近日发布了一项最新的调研报告，报告中指出税制改革将给亚马逊在2018和2019年分别节省7.23亿美元和13亿美元的税款。同时，谷歌很有可能在未来两年分别节省23亿美元和27亿美元税款，而Facebook同期或能节省16亿美元和20亿美元。

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