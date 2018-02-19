【中关村在线新闻资讯】2月19日消息，近日有国外媒体表示，今日头条为了进一步丰富旗下视频内容，已经成功的收购了手机拍照工具Faceu激萌。据了解，此次收购的总价值为3亿美金，不过交易完成的具体时间并没有透露。



传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰富视频内容（图片来自于谷歌）

据了解，在收购Faceu激萌之后，这家企业相继冠名了浙江、东方、北京、江苏等地方2018年卫视春晚。据App Annie统计，Faceu激萌拍照工具于2016年1月上线，自上线起就一直占据App Store榜单的靠前位置。

此前国内知名网站36氪发布独家消息，表示今日头条将进军动画、漫画和Cosplay为代表的二次元产业。36氪在文章中还提到，今日头条已经成功收购了知名Cosplay社区半次元。

36氪表示，之前他们就曾报道过今日头条计划收购半次元的相关新闻。就在最近，半次元的主体公司王耀网络已经于近日变更了工商资料，法人也变更为今日头条旗下的北京闪星网络。目前半次元的日活在十万左右的量级，虽然并不高，但也通过了A轮融资。今日头条曾经考虑过收购第一弹，不过最终由于股权置换方式和估值问题而最终流产。

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