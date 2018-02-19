    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰富视频内容

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月19日消息，近日有国外媒体表示，今日头条为了进一步丰富旗下视频内容，已经成功的收购了手机拍照工具Faceu激萌。据了解，此次收购的总价值为3亿美金，不过交易完成的具体时间并没有透露。

    传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰富视频内容
    传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰富视频内容（图片来自于谷歌）

           据了解，在收购Faceu激萌之后，这家企业相继冠名了浙江、东方、北京、江苏等地方2018年卫视春晚。据App Annie统计，Faceu激萌拍照工具于2016年1月上线，自上线起就一直占据App Store榜单的靠前位置。 

           此前国内知名网站36氪发布独家消息，表示今日头条将进军动画、漫画和Cosplay为代表的二次元产业。36氪在文章中还提到，今日头条已经成功收购了知名Cosplay社区半次元。

           36氪表示，之前他们就曾报道过今日头条计划收购半次元的相关新闻。就在最近，半次元的主体公司王耀网络已经于近日变更了工商资料，法人也变更为今日头条旗下的北京闪星网络。目前半次元的日活在十万左右的量级，虽然并不高，但也通过了A轮融资。今日头条曾经考虑过收购第一弹，不过最终由于股权置换方式和估值问题而最终流产。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰富视频内容http://news.zol.com.cn/678/6787073.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6787073.html report 968    【中关村在线新闻资讯】2月19日消息，近日有国外媒体表示，今日头条为了进一步丰富旗下视频内容，已经成功的收购了手机拍照工具Faceu激萌。据了解，此次收购的总价值为3亿美金，不过交易完成的具体时间并没有透露。传今日头条将收购拍照工具FaceU：丰...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP