【中关村在线新闻资讯】2月19日消息，据国外科技媒体DigitalTrends报道，苹果公司最近向美国专利局申请了五项新专利。其中一项专利颇为有趣，苹果很有可能效仿摩托罗拉或者索尼一样，给iPhone手机加上外置摄像头。



苹果也要模块化？外置镜头专利或用于iPhone（图片来自于谷歌）

据了解，苹果申请的这项专利名为“让摄像头系统适应外置镜头”。这项专利的主要描述为在智能手机的摄像头之外再叠加一个光学镜头，这样可以实现更好的画面放大缩小等选项。除了外置摄像头专利之外，苹果的其他专利还涉及到了手机、AR开发和睡眠监测等领域。

此前分析机构Atherton Research从产业链收集到的消息显示，2019款的iPhone X将迎来巨大的变化，主要变化集中在两个方面，第一刘海会变小，第二就是加入屏下指纹。

其实这已经不是第一次传出iPhone X上要加入屏下指纹的消息了，虽说Face ID是苹果的重点，但手机中加入了这个功能后，体验要更稳定也更可靠，现在的Face ID强迫要求用户盯着设备然后向上滑动屏幕才能解锁。

多次准确预测苹果新品的大神郭明錤也曾透露，苹果正在重新评估Face ID的功能，如果用户都不满意的话，加入屏下指纹还是很靠谱的。

另外， Atherton Research援引产业链的消息称，今年苹果要发布的三款iPhone X，外形和功能上跟去年的iPhone X完全一样。







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