【中关村在线新闻资讯】2月18日消息，据国外媒体报道，谷歌公司旗下的自动驾驶部门Waymo近日正式拿到了美国首个商业自动驾驶打车服务执照，创造了自动驾驶领域的里程碑。这意味着未来人们在选择打车服务的时候很有可能乘坐无人车。



谷歌Waymo拿到打车服务执照：无人车将上路（图片来自于谷歌）

亚利桑那州政府发言人瑞恩·哈德林在接受采访时表示，上个月底的时候交通部已经批准谷歌Waymo的交通网络公司地位。此次拿到无人驾驶打车服务牌照，意味着这些无人车可以在亚利桑那州运营服务，Waymo的用户可通过手机应用或网站叫车。

此前Uber公司前任CEO特拉维斯·卡兰尼克在法庭作证时表示，谷歌旗下的无人驾驶部门Waymo技术早就远远超越了Uber，所以他才会选择还在Uber任职的时候从谷歌Waymo挖来工程师来超越对手。

卡兰尼克认为，他还在任的时候先进技术中心对于自动驾驶的研发进度十分缓慢，这也让他非常不满。卡兰尼克还承认，谷歌Waymo是无人驾驶技术的领导者这一看法，是大部分人都认可的事实。目前，美国法院还在对于Uber剽窃谷歌专利技术的案件进行审理。

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