【中关村在线新闻资讯】2月18日消息，随着Windows移动系统生态的不断恶化，越来越多的软件选择停止对于Windows Phone系统或者Windows 10 Mobile系统停止更新。就在最近，Uber公司正式对外宣布，Uber似乎已经放弃了对其Windows 10 Mobile应用程序的支持。



再遭打击！Uber停止支持Win10移动版本（图片来自于谷歌）

事实上在一段时间以前，Windows 10 Mobile系统中的Uber应用就已经无法正常运行，而用户也无法在应用中找到打车点。因此，此次Uber停止对于Windows 10 Mobile系统的支持也就顺利成章了。

此前我们曾经报道过有两家银行已经放弃了Windows Phone平台，现在WP平台即将走到尽头也得到了微软内部的承认。近日微软工程师Ricky Brundritt在接受采访时表示，他们已经在上个月停止了对WP的支持。

Brundritt表示，目前公司还没有一个具体的计划，因此他们还在对这一平台进行维护，不过到明年中旬的时候，微软将不再提供任何对这套操作系统的扩展支持。同时，新的安全补丁也很有可能不再针对这些用户进行推送。就在最近，微软也停止了向Windows Insider用户推送预览版。

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