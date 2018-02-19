要凉？ARM平台Win10 PC不支持64位程序

【中关村在线新闻资讯】2月19日消息，据neowin报道，微软日前更新了一份Windows 10 on ARM的技术文档，明确了这一平台的一些局限。



ARM平台Win10 PC不支持64位程序（图片来自baidu）

首先需要注意的是，ARM平台的Windows10无法运行64位程序。这是因为微软实现ARM平台模拟运行x86 Win32程序的模拟器嫁接的是x64运行x86的那一套。

除此之外，还不支持Hyper-V虚拟机技术；专为手机平台开发的UWP在ARM Win10上依然难用；所有需要调用OpenGL 1.1.以上版本API的游戏无法运行；只有ARM64位驱动才能适配和安装；专为Windows平台开发优化的APP可能工作不畅。

对于以上这种情况，高通也主动做过说明，称搭载骁龙835芯片的电脑性能，会比搭载AMD/英特尔CPU的电脑要慢。这是因为，骁龙芯片处理为x86架构打造的exe程序时，需要借助微软开发的抽象层和模拟层，无法实现100%的代码直接编译。

实际体验的效果是，加载Windows UWP程序时，如邮件、Edge、日历、Skype、推特、Spotify可以发挥最佳的性能，但是游戏、Chrome、Firefox等传统Win32程序，速度就会比较慢了。

搭载骁龙835芯片电脑在Bing、照片等打开速度比英特尔快；开始菜单、小娜、多任务视图等打开速度上与英特尔基本类似；PPT、PDF阅读等场景，就有着明显滞后了。

另外，高通也指出，由于很多ARM芯片都是大小核的Big.Little设计，加之模拟器存在调用效率，两相叠加，对于敏感的消费者或者爱好者来说，可能体验上的差距还是能直接捕捉到的。

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