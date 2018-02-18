钱多也不卖！高通拒绝博通1210亿美元收购提议

【中关村在线新闻资讯】2月18日消息，据外媒报道，高通拒绝博通美股82美元的收购提议，称博通当前的提议无法接受，同时对与BROADCOM进一步商洽持开放态度。



高通拒绝博通1210亿美元收购提议（图片来自baidu）

据了解，高通公司计划在本周三的时候与博通进行收购的交易谈判，这也主要是因为博通提升了收购的报价。高通称，1210 亿美元的价格仍然低估了公司价值。高通董事会写信告知博通，称公司估值应该更高，尤其是因为博通的提案低估了高通对于恩智浦半导体（NXP）的收购的价值，以及 5G 技术等的价值。

另外高通认为，如果他们接受了博通的收购要约，那么势必将失去两家重要客户，这两家客户在芯片领域与高通的合作都是10亿级别的。目前高通最重要的客户是三星、苹果、OPPO、vivo、小米、索尼、LG等公司，因此这两家不希望博通收购高通的公司很有可能是苹果和三星。

与此同时，博通一直没有放弃收购高通的计划。媒体援引消息人士透说法，美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内，已同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具，其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。

并且，私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起，为博通的这笔交易提供60亿美元的可转债融资。





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