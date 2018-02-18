【中关村在线新闻资讯】2月18日消息，苹果日前向开发者发出的通知，要求从2018年4月开始，所有提交到App Store商店的应用必须支持iPhone X的Super Retina显示屏。



苹果:iOS所有应用4月起须适配iPhone X（图片来自baidu）

就是说，开发者们从今年四月开始提交的新应用，必须要保证可以完美支持5.8英寸边到边OLED屏幕。

苹果还表示，他们鼓励开发者让应用支持iOS 11中的新功能，例如Core ML、SiriKit和ARKit等。但是需要注意的是，这并非意味着所有应用必须要支持这些新功能。

据了解，目前最受期待的iOS11版本是iOS 11.3。苹果iOS11.3已经公布两个测试版，而大家期盼的降频按钮也已经回归。对此外媒iHelpBR的编辑升级iOS 11.3的公测版后表示，老设备的性能已经回来了。

随后iHelpBR从苹果内部的到的消息显示，之前后者承诺的让iPhone 6、6S等来设备性能恢复的承诺，在iOS 11.3上已经正式回归，也就是说即使你不更换新电池情况下，也是会得到一样的结果。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果:iOS所有应用4月起须适配iPhone Xhttp://news.zol.com.cn/678/6786634.html