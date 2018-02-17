【中关村在线新闻资讯】2月17日消息，近日美投资公司CFRA的分析师Efraim Levy在接受采访时表示，特斯拉公司对于Model 3的生产计划即将在今年第二季度实现。不过Levy认为目前的情况对于特斯拉并不乐观，并且他也维持了对特斯拉股票的卖出评级。



Model 3即将实现量产目标：但特斯拉股价高了（图片来自于谷歌）

Levy对于特斯拉能够实现量产目标非常乐观，并且还把目标价从275美元上调至300美元。特斯拉最终将在第二季度结束前实现周产5000辆Model 3的目标，Levy表示这对于特斯拉来说可以称得上是里程碑式的一刻。

不过，Levy还是维持了对特斯拉股票的卖出评级，这主要是因为特斯拉在实现盈利能力上仍有困难，而且还有一些其他因素可能会导致公司无法实现重要的生产目标。

此前特斯拉公司在美国召开了公司盈利发布会，发布会上马斯克特意提到，如果特斯拉的汽车可以登上火星的话，那么Model 3的产能问题也一定能够解决。

显然，这次猎鹰重型火箭的回收也给了马斯克更多的信心。Space X公司的顺利发展也让马斯克可以把更多的精力放在特斯拉身上。特斯拉原计划到2017年12月Model 3的产量将提高至每月2万辆，但结果却不尽如人意。

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