    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    Model 3即将实现量产目标：但特斯拉股价高了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月17日消息，近日美投资公司CFRA的分析师Efraim Levy在接受采访时表示，特斯拉公司对于Model 3的生产计划即将在今年第二季度实现。不过Levy认为目前的情况对于特斯拉并不乐观，并且他也维持了对特斯拉股票的卖出评级。

    Model 3即将实现量产目标：但特斯拉股价高了
    Model 3即将实现量产目标：但特斯拉股价高了（图片来自于谷歌）

           Levy对于特斯拉能够实现量产目标非常乐观，并且还把目标价从275美元上调至300美元。特斯拉最终将在第二季度结束前实现周产5000辆Model 3的目标，Levy表示这对于特斯拉来说可以称得上是里程碑式的一刻。

           不过，Levy还是维持了对特斯拉股票的卖出评级，这主要是因为特斯拉在实现盈利能力上仍有困难，而且还有一些其他因素可能会导致公司无法实现重要的生产目标。

           此前特斯拉公司在美国召开了公司盈利发布会，发布会上马斯克特意提到，如果特斯拉的汽车可以登上火星的话，那么Model 3的产能问题也一定能够解决。

           显然，这次猎鹰重型火箭的回收也给了马斯克更多的信心。Space X公司的顺利发展也让马斯克可以把更多的精力放在特斯拉身上。特斯拉原计划到2017年12月Model 3的产量将提高至每月2万辆，但结果却不尽如人意。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Model 3即将实现量产目标：但特斯拉股价高了http://news.zol.com.cn/678/6786628.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6786628.html report 1070    【中关村在线新闻资讯】2月17日消息，近日美投资公司CFRA的分析师Efraim Levy在接受采访时表示，特斯拉公司对于Model 3的生产计划即将在今年第二季度实现。不过Levy认为目前的情况对于特斯拉并不乐观，并且他也维持了对特斯拉股票的卖出评级...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP