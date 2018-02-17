【中关村在线新闻资讯】2月17日消息，近日美国投资机构R.W. Baird分析师威尔·鲍尔在接受采访时表示，如果苹果希望在下个周期的时候能够扭转现在的局势，那么他们就需要努力占领客厅，提供更多消费者感兴趣的“起居室”产品。



分析师给苹果支招：下个周期主要目标是占领客厅（图片来自于谷歌）

威尔·鲍尔着重提到了苹果旗下的服务业务，这项业务的总价值目前高达300亿美元，已经是一些世界五百强企业的市值了。鲍尔指出许多股东对这样的数据并不感兴趣，而他认为苹果不应该做那些股东一直促进的事情，比如大规模的收购，尤其是这种收购很有可能打破苹果目前健康的经营状况。

此前，高盛集团分析师在接受采访时表示，随着特朗普税制改革的持续推进，苹果将会把将近2000亿美金回流到美国。同时，苹果很有可能将这笔资金用于收购事项，不过收购的对象还没有选定。

高盛分析师Rod Hall认为，苹果公司上一次大规模收购还是针对Beats的收购，而随着资金的回流，苹果似乎也在调整着他们的收购战略。随着对于原创影视节目的追随，苹果公司最有可能收购的公司也变成了影视节目制作公司。

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