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    索尼大法好：旗舰Xperia终于用上全面屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】2月17日消息，外媒XB报道，索尼在2月份向美国FCC（联邦通信委员会）提交了一份文件称，由于设计方面的重大调整，要求移除关于PY7-00718V的所有相关权利文件。

    索尼大法好：旗舰Xperia终于用上全面屏

    索尼大法好：旗舰Xperia终于用上全面屏
    索尼旗舰Xperia终于用上全面屏（图片来自kkj）

          对此XB猜测，图中标的物是索尼即将公布的旗舰机，大概率会是暗示18：9的全面屏设计。实际上早前有消息称，索尼新旗舰会冠以Xperia XZ Pro的名称，该机将成为第一个使用18：9全面屏的手机，并也是索尼首款搭载后置双摄像头的手机。

           硬件方面，Xperia XZ Pro配备5.7英寸4K分辨率全面屏，并且屏幕材质是OLED，同时搭载的骁龙845处理器和6GB内存，内置电池3500mAh，运行Android 8.0系统，依然支持IP68防水。

            而索尼Xperia XZ Pro的后置双镜头将是1800万像素（单个像素面积1.33μm）+1200万像素（单个像素面积1.38μm）的双摄像头组合，前置镜头是1300万像素。

           最后，有消息人士透露，3月中旬索尼将把这款新旗舰请入国内市场，预计售价是6299元左右。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼大法好：旗舰Xperia终于用上全面屏http://news.zol.com.cn/678/6785964.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6785964.html report 891 【中关村在线新闻资讯】2月17日消息，外媒XB报道，索尼在2月份向美国FCC（联邦通信委员会）提交了一份文件称，由于设计方面的重大调整，要求移除关于PY7-00718V的所有相关权利文件。索尼旗舰Xperia终于用上全面屏（图片来自kkj）  对此XB猜测，图中标的物是索...
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