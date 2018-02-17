iOS11为何成苹果心病：苹果工程师曝原因

【中关村在线新闻资讯】2月16日消息，如果把iOS11评作iOS史上BUG最多的系统版本相比应该没有人会反对，至于iOS11为什么会变成这副模样，前苹果软件工程师道出了其中秘密。



iOS11为何成苹果心病（图片来自baidu）

援引9to5Mac报道，一名曾负责开发iChat和苹果地图的前苹果软件工程师指出，苹果iOS软件质量下降源于文化的改变。即iOS系统开发上需要迎合项目经理突发奇想的想法，这是乔布斯时代所不能想的，而软件工程师抱怨层层管理干扰开发进程虽说很正常，但苹果的文化并不能够有助于开发出高质量的代码，因为一切都变味了。

按照这位工程师的说法，一些很细小的系统问题，都是由于项目经理不重视所致，对于一些无关紧要的Bug反复修复，以至于忽略了原本应该是以用户体验为中心的重点。

不过现在苹果已经看到了问题严重性。因此苹果在iOS12上将会以提升稳定性和用户体验为重。苹果副总软件技术的高级副总裁费德林（Craig Federighi）向开发团队公布了一个新的计划，他表示，iOS开发团队今年的最重要工作，是修补iOS存在的各种漏洞，另外提高运行速度和流畅性。

iOS开发团队原定在新版系统中推出一些新功能，比如对主屏进行重新设计，另外对电子邮箱客户端进行升级，另外还准备对拍照功能进行优化。但是根据费德林的要求，这些开发新功能的工作，已经延期到了明年。

不过，媒体指出，今年WWDC2018大会上，苹果依旧会发布iOS 12系统，而iOS12 中仅仅是一些小部分新功能，主要涉及到增强现实软件以及健康类软件。

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