贾跃亭现身为FF91站台:年底交付FF91电动车

【中关村在线新闻资讯】2月16日消息，贾跃亭已经消失在人们的视野中好长时间，不过为了自家FF91电动汽车，贾跃亭罕见的亲自为其站台。



贾跃亭现身为FF91站台（图片来自新浪）

日前在法拉第未来举办的第一次全球供应商峰会上，全球有超过100多家的供应商前来参加该活动，而官方也是希望以此推动FF首款量产车FF 91在2018年底实现成功交付。在会上，FF创始人贾跃亭表示，FF91不仅仅是一个电动车，它是一个新物种，更是一个第三互联网生活空间。而举办此次大会也是希望打消外界对FF资金压力的疑惑。

据悉，FF91拥有超过2000个零件和组件，其将在汉福德(Hanford)工厂进行量产，对此官方表示，截至2月1日，工厂内的原有租户已全部搬出，FF将在本季度末完成建筑及设备相关的工作。他们仍然全力以赴按原计划在年底交付FF91。

另据外媒报道，一位了解法拉第期货业务的消息人士透露，该公司已经获得了约十五亿美元的新投资。消息人士没有透露该投资者的身份，只是说它是一家总部位于香港的实体公司。

据悉，约3亿美元已于12月初运抵。本月早些时候又收到了2.5亿美元。其余9.5亿美元的收入取决于尚未披露的项目。

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