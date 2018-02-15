引进屏下指纹！苹果2019款iPhoneX或无刘海

【中关村在线新闻资讯】2月15日消息，分析机构Atherton Research从产业链收集到的消息显示，2019款的iPhone X将迎来巨大的变化，主要变化集中在两个方面，第一刘海会变小，第二就是加入屏下指纹。



苹果2019款iPhoneX或无刘海（图片来自baidu）

其实这已经不是第一次传出iPhone X上要加入屏下指纹的消息了，虽说Face ID是苹果的重点，但手机中加入了这个功能后，体验要更稳定也更可靠，现在的Face ID强迫要求用户盯着设备然后向上滑动屏幕才能解锁。

多次准确预测苹果新品的大神郭明錤也曾透露，苹果正在重新评估Face ID的功能，如果用户都不满意的话，加入屏下指纹还是很靠谱的。

另外， Atherton Research援引产业链的消息称，今年苹果要发布的三款iPhone X，外形和功能上跟去年的iPhone X完全一样。

据了解，苹果的这三款新机是三个不同的尺寸，包括6.1英寸的单摄LCD屏版本（可看作廉价版iPhone X）、5.8英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X二代）以及6.5英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X Plus）。其中，廉价版iPhone X出货量占到了60%，而iPhone X二代和iPhone X Plus两款手机各占20%。

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