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    Win10时代！微软：每秒都有Win7升Win10

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月14日消息，据外媒报道，微软副总裁Brad Anderson称，自1月4日以来，每0.98秒就有一台商用Windows 7电脑升级到Windows 10。

    Win10时代！微软：每秒都有Win7升Win10
    微软：每秒都有Win7升Win10（图片来自baidu）

    　　根据ConfigMgr工具获得的统计数据显示，如果维持同样的升级速度，当支持在2020年底时，Windows 7应该只运行在少数系统上。

           另外，StarCounter提供的数据，2018年1月份，Windows 10在整个微软系统家族中的份额已达42.78％，超出Windows 7 0.92个百分点，正式登顶。而在此前一个月，Windows 10的份额为41.69％，落后于Windows 7 0.2个百分点。

            最近一年时间里，Windows 10稳步前进，获得了接近10个百分点的份额，不过Windows 7依然是很顽强的，只丢掉了5.6个百分点，Windows XP/8/8.1也都为最新系统让出了一些空间。

            目前微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win10时代！微软：每秒都有Win7升Win10http://news.zol.com.cn/678/6785797.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6785797.html report 996    【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，据外媒报道，微软副总裁Brad Anderson称，自1月4日以来，每0.98秒就有一台商用Windows 7电脑升级到Windows 10。微软：每秒都有Win7升Win10（图片来自baidu）　　根据ConfigMgr工具获得的统计数据显...
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