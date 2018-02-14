Win10时代！微软：每秒都有Win7升Win10

【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，据外媒报道，微软副总裁Brad Anderson称，自1月4日以来，每0.98秒就有一台商用Windows 7电脑升级到Windows 10。



微软：每秒都有Win7升Win10（图片来自baidu）

根据ConfigMgr工具获得的统计数据显示，如果维持同样的升级速度，当支持在2020年底时，Windows 7应该只运行在少数系统上。

另外，StarCounter提供的数据，2018年1月份，Windows 10在整个微软系统家族中的份额已达42.78％，超出Windows 7 0.92个百分点，正式登顶。而在此前一个月，Windows 10的份额为41.69％，落后于Windows 7 0.2个百分点。

最近一年时间里，Windows 10稳步前进，获得了接近10个百分点的份额，不过Windows 7依然是很顽强的，只丢掉了5.6个百分点，Windows XP/8/8.1也都为最新系统让出了一些空间。

目前微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

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