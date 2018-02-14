任天堂超自信：Switch产品周期或超6年

【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，“马里奥”之父的宫本茂日前在接受访时表示，Switch的支持或者更新周期将比想象中更长，甚至会超过5至6年的标准更新周期。



任天堂Switch产品周期或超6年（图片来自baidu）

宫本茂表示，Switch之所以将拥有更长的生命力，重要原因就是它是家庭娱乐中心和便携掌机结合体，而对于以挖掘游戏性见长的任天堂来说，这种混合特性更容易延伸出新的创意，比如最近把纸盒子玩出花样的Nintendo Labo，而它其实也只是Switch衍生产品中的冰山一角，凭借出色的玩法拓展性，Switch已经成为任天堂近年来最受欢迎的游戏主机。

当然Switch也有劣势。相比于微软Xbox One和索尼PS，Switch的硬件或成为最大软肋，而在硬件迭代越来越快，游戏表现形态越来越依赖硬件的大趋势下，游戏性和绝对硬件之间的取舍博弈将成为任天堂的大问题。

据了解，Nintendo Switch主机在全球已经售出了1486万台。同时，这款全球大卖的主机也售出了5257万份软件。

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