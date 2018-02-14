【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，苹果公司在其新总部Apple Park召开年度股东大会。据了解这次会议并没有直播，不过现场的媒体还是记录了一些要点，信息量非常大，比如股东们阐述了库克接班人等问题。



苹果召开股东大会 传闻库克接班人已经选定（图片来自baidu）

苹果CEO库克表示，苹果最近几年的董事会议都会针对所有重要高管职位制定继任计划表，但他并未披露潜在接班人。

据了解，苹果公司拥有多位经验丰富的高管可以接替库克的职位。除了库克之外，苹果的领导团队还包括另外10位高管，例如运营主管杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）、服务主管艾迪·库伊（Eddy Cue）、产品营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）和硬件主管丹·里希奥（Dan Riccio）。另外还有一些较新的面孔，包括CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）和零售主管安吉拉·阿伦兹（Angela Ahrendts）。

苹果股东们在乔布斯剧场还就提案进行了投票，并向苹果高管提问。大部分时间都在讨论股东提议，其中有几项是苹果公司为重新选举董事会成员而提出的例行建议，任命安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）为苹果的公共会计师事务所，并批准非员工董事的股票计划，这些都获得了超过95%的批准。

股东们提出了两项建议，其中一项要求苹果公司实施更宽松的规定，让股东提名董事，此项有32%的股东投了赞成票；另一项是要求苹果成立一个人权委员会，只有5.6%的股东投了赞成票，最终被驳回。

在问答环节，苹果公司CEO库克（Tim Cook ）作了回答。如就App Store中删除非法内容的话题。对此库克说，苹果有自己的属性规划，色情，恐怖主义，以及其他可疑内容的都会被清除出去，他说“我想人们会意识到这是一件好事。”

对于移动支付问题，库克则指出，移动支付“比我个人想象的要慢”。但在中国和俄罗斯这样的重要国家，移动支付发展速度正在加快。库克还说他希望自己活着时候能“看到现金的消失”。

另外，有一个关于区块链的问题，不过可惜的是库克没有回答。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果召开股东大会 传闻库克接班人已经选定http://news.zol.com.cn/678/6785690.html