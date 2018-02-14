百度控股！爱奇艺已在美国提交IPO申请

【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，百度今日发布2017年第四季度及全年财报，与此同时百度在财报中透露，爱奇艺已经向美国证券交易委员会提交上市申请，完成上市后百度仍将是爱奇艺控股股东。



爱奇艺已在美国提交IPO申请（图片来自baidu）

爱奇艺IPO可能会在今年第一季度末或第二季度初完成，融资约10亿美元。届时的估值可能超过80亿美元。另据了解，爱奇艺在2016年的营收已突破10亿美元。

iResearch数据显示，2017年12月爱奇艺PC端及移动端日活用户分别达到7600万和1.58亿，月均在线时长高达4080亿分钟，同比增长22%。

公开资料显示，爱奇艺，原名奇艺，于2010年4月22日正式上线。2011年百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股，并于2012年11月3日，收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份，成为其单一最大股东。

2013年，百度斥资3.7亿美元收购PPS，实现PPS与爱奇艺的合并，之后在自制剧，产品建设，独播等很多领域动作频繁。

2016年，百度公司发布公告称，董事会收到了来自百度董事长兼CEO李彦宏和爱奇艺CEO龚宇的非约束性提议，计划收购百度所持有的爱奇艺股份，估值28亿美元。仅仅过了几个月，百度董事长兼首席执行官李彦宏和爱奇艺首席执行官龚宇代表买方财团致信百度董事会，宣布撤回2016年2月提出的爱奇艺私有化要约。

2017年，美国频流媒体服务Netflix同意向爱奇艺提供某些自制内容，例如《怪奇物语》，从而进军中国市场。爱奇艺目前在中国在线视频市场的主要竞争对手包括了阿里巴巴集团的优酷土豆、腾讯的腾讯视频等。

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